На Одещині загорілася автомийка біля АЗС

14:28, 05 серпня 2017
Інциденти
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До ліквідації пожежі залучалися 5 одиниць техніки та 22 чол. особового складу.

фото Думская

У Біляївському районі Одеської області сьогодні загорілася автомийка біля АЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, о 8:34 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що біля села Усатове, на 21 кілометрі об'їзної дороги, сталося загоряння даху автомийки, розташованої поруч із АЗС «ОККО».

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До місця події о 8:47 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежу о 9:13 повністю ліквідовано. В результаті вогнем пошкоджено дах та облицювання автомийки на площі 50 кв. м. Причина пожежі - встановлюється.

До ліквідації пожежі залучалися 5 одиниць техніки та 22 чол. особового складу.

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Теги: #пожежа на Одещинні#пожежа на автомийці#пожежа поруч із АЗС