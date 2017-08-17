На Дніпропетровщині чоловік намагався продати чотири гранатомети - СБУ
03:15, 17 серпня 2017Інциденти
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Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим боєприпасів.
Відкрито кримінальне провадження / фото ssu.gov.ua
У селищі Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровщини Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали 37-річного зловмисника, який хотів продати чотири гранатомета РПГ-26.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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Згідно з інформацією правоохоронців, раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим засобів ураження та вибухівки з району проведення АТО.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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