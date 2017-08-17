На Дніпропетровщині чоловік намагався продати чотири гранатомети - СБУ

У селищі Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровщини Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали 37-річного зловмисника, який хотів продати чотири гранатомета РПГ-26.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Згідно з інформацією правоохоронців, раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька фактів продажу затриманим засобів ураження та вибухівки з району проведення АТО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.