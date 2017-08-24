Стрілянина у Києві: поліція розповіла деталі вбивства іноземця (фото, відео)

Поліція відкрила справу за фактом вбивства іноземця в центрі Києва, шукають камери спостереження. Про це сказано в повідомленні прес-служби столичної поліції.

"Коли на місце прибули патрулі та слідчо-оперативна група, виявили мертвого чоловіка з вогнепальними пораненнями. Особа загиблого встановлена: це - громадянин іншої держави, 1988 р. н." - сказано в повідомленні поліції.

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Раніше вже повідомлялося, що пізно ввечері на вул. Шота Руставелі з автомобіля "Фольксваген" застрелили чоловіка. Поліція повідомляє, що відомо про стрілянину стало близько 23:00.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють свідків і очевидців, оглядають прилеглу до місця скоєння територію для виявлення камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент скоєння вбивства. Проводяться оперативно-розшукові заходи, в столиці введено план "перехоплення".