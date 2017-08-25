У Києві за 100 метрів від пішохідного переходу авто збило жінку (фото, відео)
12:26, 25 серпня 2017Інциденти
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Водій автомобіля Daewoo, який рухався в бік виїзду з Києва, не помітив жінку, яка перебігала дорогу і збив її.
Водій автомобіля Daewoo не помітив жінку / фото facebook.com/KyivOperativ
У столиці пізно ввечері на проспекті Перемоги внаслідок ДТП біля зупинки громадського транспорту загинула жінка.
Про це у Facebook повідомляє «Київ оперативний».
Повідомляється, що біля зупинки громадського транспорту «Чайка», жінка, приблизно 40 років, перебігала восьмисмугову трасу. Водій автомобіля Daewoo, який рухався в бік виїзду з Києва, не помітив жінку, яка перебігала дорогу і збив її.
фото facebook.com/KyivOperativ
Від отриманих травм жінка померла на місці. Зазначається, що від надземного пішохідного переходу до місця аварії не більше 100 метрів.
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