У Києві за 100 метрів від пішохідного переходу авто збило жінку (фото, відео)

У столиці пізно ввечері на проспекті Перемоги внаслідок ДТП біля зупинки громадського транспорту загинула жінка.

Про це у Facebook повідомляє «Київ оперативний».

Повідомляється, що біля зупинки громадського транспорту «Чайка», жінка, приблизно 40 років, перебігала восьмисмугову трасу. Водій автомобіля Daewoo, який рухався в бік виїзду з Києва, не помітив жінку, яка перебігала дорогу і збив її.

Від отриманих травм жінка померла на місці. Зазначається, що від надземного пішохідного переходу до місця аварії не більше 100 метрів.