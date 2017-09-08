Росіянин хотів перейти український кордон і влаштувати "нове життя в Європі"

Військовослужбовці Чопського загону затримали громадянина Росії, який мав намір незаконно потрапити до Польщі. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час несення служби прикордонники помітили невідомого, який рухався у бік українсько-польського кордону неподалік села Лубня, що на Закарпатті. На допомогу наряду від відділу "Верховина Бистра" негайно вислали групу реагування, яка і затримала чоловіка.

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Як потім пояснював правопорушник, напередодні він ретельно спланував маршрут, вирішив самостійно перетнути кордон в обхід пунктів пропуску і спробувати нове життя в Європі. Проте задум не вдався, і чоловік був затриманий на відстані 500 м від лінії державного кордону.