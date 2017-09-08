Опубліковані відео з місця вибуху авто на Бессарабці

У центрі Києва на Бессарабці вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами. У мережі вже з'явилися відео з місця інциденту:

ЗМІ повідомляють, що унаслідок вибуху чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована.

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На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.

Згодом були опубліковані перші фотографії з місця інциденту у центрі столиці: