Унаслідок вибуху авто у центрі Києва загинув чоловік - ЗМІ

У центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

За попередньою інформацією, чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована, передає "Українська правда".

Вибуховою хвилею пошкоджено ще одне авто - Honda Crv.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль.

Водночас, в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка, яка була за кермом автівки. Свідки розповідають, що вибух був потужної сили. За словами одного з очевидців, в машині перебувала жінка та ще одна доросла людина. "Коли жінку витягнули з машини, вона запитувала, де її дитина", - сказав очевидець вибуху.