З'явилися перші фото з місця вибуху автомобіля в центрі Києва

Біля Бессарабської площі в Києві вибухнув автомобіль. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик.

«У центрі вибухнув автомобіль», - сказала вона.

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У той же час в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомили, що в результаті вибуху постраждала жінка, яка була за кермом автомобіля. Свідки розповідають, що вибух був потужної сили. За словами одного з очевидців, у машині перебувала жінка та ще одна доросла людина. "Коли жінку витягли з машини, вона запитувала, де її дитина", - сказав очевидець вибуху.