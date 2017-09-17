У Харківській області на хабарі погоріли слідчі фіскальної служби (фото)

Правоохоронці викрили на хабарі у 20 тисяч доларів двох посадовців Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

За даними поліції, посадовці ГУ ДФС у Харківській області «організували схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за виявленими порушеннями, а також за подальше невтручання у господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності».

Так, під час слідства у кримінальному провадженні правоохоронці встановили, що слідчим підрозділом ГУ ДФС у Харківській області було відкрито кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків. «У серпні слідчими ГУ ДФС були проведені санкціоновані обшуки, вилучені кошти та інші матеріальні цінності. Щоб підприємець не поніс відповідальності, посадовці слідства ГУ ДФС за 20 тисяч доларів погодилися закрити кримінальне провадження та в подальшому не втручатися в його господарську діяльність», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали обох слідчих ГУ ДФС у Харківській області. Тривають слідчі дії.