Начальник одного з секторів поліції у Кривому Розі погорів на хабарі

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з секторів Криворізького відділу поліції Дніпропетровщини.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що підполковник вимагав від місцевого комерсанта п’ятнадцять тисяч гривень за не перешкоджання торгівлі у громадських місцях. Співробітники спецслужби затримали начальника сектора у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

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«Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.