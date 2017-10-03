В Одеській області суд заарештував підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві неповнолітньої

В Одеській області суд заарештував чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні і вбивстві неповнолітньої дівчини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в понеділок, 2 жовтня, за клопотанням місцевої прокуратури Татарбунарського районного суду зловмисника було арештовано без права на заставу.

«Поблизу села Дивізія правоохоронці знайшли тіло 16-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. В ході першочергових слідчих дій правоохоронці затримали раніше судимого 37-річного чоловіка», - розповіли в прокуратурі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Татарбунарського відділу поліції. Білгород-Дністровська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво в даному провадженні, відкритому за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як уточнили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Татарбунарського відділу поліції звернулася мешканка села Тузли про те, що увечері 30 вересня її 16-річна дочка поїхала в сусіднє село на концерт і додому не повернулася.

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На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. «На жаль, дива не сталося. За кілька годин поліцейські знайшли тіло зниклої в лісосмузі біля села Дивізія», - розповіли в главку.

Спочатку затриманий заявив, що вбив дівчинку з метою привласнення її мобільного телефону. Також він зізнається, що згвалтував її.

Остаточно обставини події встановить слідство. Зараз призначено ряд експертиз. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Татарбунарському районі Одеської області було знайдено мертвою 16-річну місцеву жительку. Того ж дня було затримано підозрюваного у вбивстві - 37-річного мешканця села Дивізія, у якого було виявлено мобільний телефон загиблої.