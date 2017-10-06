У крові винуватця ДТП в Тернополі вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму (фото)
14:43, 06 жовтня 2017Інциденти
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Результат драгера – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищувало допустиму норму.
Водій їздив у нетверезому стані / фото поліції Тернополя
У Тернополі нетверезий водій травмував 32-річну перехожу. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталася учора близько 22 год на вул. Слівенській.
38-річний водій Opel Vivaro здійснив наїзд на жінку, її з тілесними ушкодженнями карета швидкої доставила до лікарні.
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Патрульні поліцейські, приїхавши на виклик, помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник погодився пройти алкотест. Результат драгера – 2,59 проміле, що у 13 разів перевищувало допустиму норму.
На водія полісмени протокол за керування у стані сп’яніння.
Водій їздив у нетверезому стані / фото поліції Тернополя
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