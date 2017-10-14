У Львові затримали до півсотні молодиків з кастетами, ножами, ланцюгами і газовими балончиками (фоторепортаж)

У Львові правоохоронці затримали групу людей з кастетами, ножами і ланцюгами близько 18:00 неподалік центру міста.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Львівській області, до близько 17.30 надійшло повідомленням про підозрілих людей, які можуть мати із собою зброю. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

За вказаною адресою виявили дві агресивно налаштовані одне проти одного групи молодих людей, між якими утворили ланцюг. При спробі встановити їхні особи та перевірити в них наявність заборонених предметів вони спробували втекти, однак марно.

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"У двох груп налаштованих одне проти одного виявили предмети, які ззовні схожі на холодну зброю (ланцюги, кастети, ножі, частини від сокири), газові балончики та предмет, схожий на пістолет", - йдеться у повідомленні.

Кілька десятків осіб доставили до відділків поліції для встановлення обставин. Зазначається, що вдалося уникнути масової бійки.

У свою чергу, "Радіо Свобода", посилаючись на правоохоронців, повідомляє, що у Львові затримали близько 50 осіб біля будівлі "Автономного опору", активістів організації серед них немає.

Тим часом ТСН із посиланням на правоохоронців повідомляє, що серед затриманих є і члени організації "Автономний опір". Затримання молодиків відбувалося у дворі біля магазину, який належить представникам цієї організації. Також серед затриманих є представники праворадикальних сил. Уже відомо, що частина активістів - зі Львівщини, частина приїжджі - із Закарпаття. Молодиків помістили в поліцейські автобуси, а ті, сідаючи, співали революційну пісню "Шалійте, шалійте, скажені кати". Затриманих відвезли до відділів поліції, де з ними проводять слідчі дії.

"Знайдено предмет, схожий на пістолет. Поки що ми не можемо сказати, чи це є дійсно зброя, чи це макет зброї. Можливо, це спецзасіб, він є номерний, тож ми встановимо, кому він належить", - сказав керівник Львівської обласної поліції Валерій Середа.