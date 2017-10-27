У шахті на Львівщині стався обвал: троє гірників травмовані

На шахті "Лісова" у Сокальському районі Львівської області в результаті обвалу породи були травмовані троє гірників. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Наголошується, що обвал стався 26 жовтня о 23.35 на глибині 830 м, під час зміцнення. Внаслідок обвалу травмувалися 3 працівників, всі з яких є жителями села Сілець Сокальського району.

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"Їх з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано у Червоноградську міську лікарню. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більше 20.