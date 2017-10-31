Голову відтяв й викинув у смітник, а тіло - в каналізацію: поліція розкрила моторошне вбивство в Києві (фото, відео)

Правоохоронці оголосили чоловікові підозру у вбивстві киянина, обезголовлене тіло якого виявили у каналізаційному колекторі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці розповіли, що після виявлення трупа вони обстежили місце події, прилеглу територію, опитали місцевих мешканців, залучили до огляду кінолога зі службовим собакою, але встановити особу померлого та обставини правопорушення одразу не вдалося.

Жодних документів чи інших речей, які б допомогли ідентифікувати потерпілого, на місці події не знайшли. Криміналісти зробили висновки: тіло сюди принесли, а чоловік помер в іншому місці.

"Судово-медичний експерт встановив, що смерть настала приблизно 4-5 діб тому, а голову відрізали уже у мертвого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Згодом поліція вийшла на чоловіка, якого підозрювала у вбивстві 61-річного безробітного місцевого мешканця. "Ця особа – квартирант загиблого киянина, вони разом проживали. Цей чоловік не з’являвся поміж людей і явно переховувалася", - розповіли правоохоронці.

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За словами затриманого, того дня вони випивали у квартирі, посварилися і під час конфлікту квартирант вдарив власника помешкання у голову. Потім пішов із дому, а коли повернувся, власник квартири вже був мертвий.

"Аби приховати свою причетність до смерті киянина, чоловік відтяв мертвому голову й викинув у смітник разом зі знаряддям злочину, а тіло вночі витягнув у каналізаційний колодязь", - додали у поліції.

Після проведення слідчих дій йому оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Відомо, що затриманий, починаючи із 1994 року, провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. За ґрати він потрапляв за грабежі, розбійні напади та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.

Наразі йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.