У Києві знайшли труп без голови (фото)

У Святошинському районі столиці сьогодні знайшли труп без голови. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

Зазначається, що тіло чоловіка без голови виявили працівники тепломереж. У дворі розрита яма, ведуться ремонтні роботи, й саме в ній знайшли загиблого.

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За попередньою інформацією, тіло пролежало там вже близько тижня. Особу постраждалого наразі не ідентифікували, втім вказано, що йому булоблизько сорока років.

На місці подій наразі працюють слідчі та кінологи зі службовим собакою.

Як повідомляв УНІАН, поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства іноземця в Києві.