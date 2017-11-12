Підрив поліцейських в Дніпрі: опубліковано відео очевидців

18:44, 12 листопада 2017
Інциденти
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На опублікованих кадрах видно автомобіль ВАЗ, який оповив вогонь.

на Дніпропетровщині невідомі вистрілили з ручного протитанкового гранатомета в автомобіль, де перебували двоє поліцейських / фото ГУ Нацполиции Дніпропетровської області

У мережі з'явилося відео пожежі, яка утворилася в результаті підриву автомобіля з двома поліцейськими на Дніпропетровщині. Відео опублікували очевидці.

Нагадаємо, що приватний автомобіль з двома поліцейськими всередині був підірваний в ніч на суботу, 11 листопада, у Жовтих Водах Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, знаряддям нападу стало РПР (на місці злочину знайдені осколки реактивної ракети).

На опублікованих кадрах видно автомобіль ВАЗ, який оповив вогонь.

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