Підрив поліцейських в Дніпрі: опубліковано відео очевидців
18:44, 12 листопада 2017Інциденти
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На опублікованих кадрах видно автомобіль ВАЗ, який оповив вогонь.
На Дніпропетровщині невідомі вистрілили з ручного протитанкового гранатомета в автомобіль, де перебували двоє поліцейських / фото ГУ Нацполіції Дніпропетровської області
У мережі з'явилося відео пожежі, яка утворилася в результаті підриву автомобіля з двома поліцейськими на Дніпропетровщині. Відео опублікували очевидці.
Нагадаємо, що приватний автомобіль з двома поліцейськими всередині був підірваний в ніч на суботу, 11 листопада, у Жовтих Водах Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, знаряддям нападу стало РПР (на місці злочину знайдені осколки реактивної ракети).
На опублікованих кадрах видно автомобіль ВАЗ, який оповив вогонь.
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