На Дніпропетровщині невідомі з гранатомета обстріляли авто з поліцейськими, один з яких дістав поранення

У м. Жовті Води Дніпропетровської області невідомі з гранатомета обстріляли автомобіль з поліцейськими, в результаті один з них отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, злочин було скоєно вчора ввечері.

Зазначається, що двоє поліцейських, 1979 та 1980 років народження, сідали в особистий автомобіль «ВАЗ» та почули хлопок. В машині одразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували.

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«Попередньо причиною вибуху став постріл з РПГ-18. З місця події вилучено осколки від реактивної гранати», - йдеться у повідомленні.

Транспортний засіб згорів наполовину.

Поліція м. Жовті Води була піднята за тривогою та орієнтована на пошук зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).