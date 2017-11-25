На Одещині "на гарячому" затримали прокурора під час одержання ним хабара

В Одеській області під час отримання хабара затримано прокурора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, правоохоронця затримали в його робочому кабінеті в рамках спецоперації, яка проводилася 24 листопада.

«Спецоперацію з викриття співробітника місцевої прокуратури провели слідчі обласної прокуратури і Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України при оперативному супроводі обласного Управління захисту економіки Нацполіції», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав та отримав від підозрюваного 500 доларів. Гроші він вимагав за сприяння в кримінальній справі підозрюваному.

«Він пообіцяв підозрюваному, що звернеться до суду з клопотанням і наполягатиме на обранні йому запобіжного заходу не у вигляді арешту, а особистого зобов'язання. Тобто підозрюваний зможе залишитися на волі», - пояснили в прокуратурі.

На цей час тривають першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України.