Угорці обурені тим, як прем'єр-міністр відреагував на злочинну поведінку дрібного чиновника.

Угорський уряд, який і так має низькі шанси на переобрання під час квітневих виборів, стикнувся з масштабними вуличними протестами через свою мляву реакцію на скандал із неадекватною поведінкою дрібного чиновника. Про це пише Bloomberg.

На початку цього тижня в Мережі з'явилося відео, на якому начальник виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті, скоїв кілька насильницьких дій. Зокрема він вдарив дитину, яка лежала на землі, а потім вдарив іншого підлітка головою об стіл.

Вибухнув скандал, який змусив чиновника звільнитися, але це не врятувало його від арешту. Однак пересічних угорців обурила поведінка не лише чиновника, але й керівництва держави. Прем'єр-мінстр Віктор Орбан та інші високопосадовці намагалися робити акцент на тому, що постраждалі підлітки самі є злочинцями.

Зрештою угорці вийшли на вулиці. Сьогодні в Будапешті відбулася демонстрація, на якій тисячі протестувальників пройшли маршем до офісу Орбана. Протест очолив лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Він закликав Орбана негайно піти у відставку через нездатність захистити дітей, які перебувають під державною опікою.

"Це історія, від якої шлунок перевертається, зокрема реакція чи відсутність реакції уряду на неї. Навіть якщо ці протести не обов’язково матимуть негайний вплив, важливо донести своє повідомлення так близько до виборів", – сказав журналістам один з протестувальників.

Як зазначає Bloomberg, цей скандал - не перший подібний з урядом Орбана. Менш ніж два роки тому президентка Угорщини Каталін Новак, яка була політичною союзницею прем'єр-міністра, була змушена піти у відставку після того, як спричинила масштабне суспільне обурення своїм рішенням помилувати фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.

Політика Орбана: останні новини

Як писав УНІАН, днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США усвідомлюють "цивілізаційний занепад" Європи та її довгостроковий економічний глухий кут. За словами Орбана, у Вашингтоні вважають, що Європі необхідно на стратегічному рівні відновити відносини з Росією, а також переглянути політичний курс, адже слабкий союзник не здатний захистити себе і бути надійним партнером.

Також ми розповідали, що Угорщина та Словаччина планують звернутися до Європейського суду з вимогою скасувати й призупинити дію плану ЄС щодо заборони імпорту російських нафти та газу одразу після його ухвалення.

