В Одесі сталася масштабна пожежа на складі побутової хімії (фото)

В Одесі в ніч на 30 листопада згорів склад із побутовою хімією. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, приблизно опівночі до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання складу приватного підприємства «ВИД» за адресою провулок Чапаєва, 2.

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Через майже 10 хвилин на місце пожежі прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і встановили, що відкритим полум'ям горить одноповерховий склад побутової хімії, є загроза розповсюдження вогню на інші виробничі та складські будівлі.

Гасіння пожежі ускладнювалося через те, що було пізнє оповіщення про пожежу, відсутність протипожежних розривів між складами і недостатню кількість необхідного водопостачання.

«Але завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на інші приміщення. О 1:07 пожежу було локалізовано та о 3:16 ліквідовано. Внаслідок вогнем знищено одне складське приміщення з побутовою хімією загальною площею 2 тис. кв. м», - повідомили в головному управлінні.

Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику «Ранг 3». До гасіння пожежі залучалося 90 чоловік особового складу та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.