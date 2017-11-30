На Закарпатті конфлікт водіїв завершився стріляниною

На Закарпатті поліція затримала неповнолітнього, який під час сварки поранив 23-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Між потерпілим, жителем села Середнє Водяне, і групою чоловіків виник конфлікт через те, що вони не змогли розминутися на вузькій дорозі. На думку потерпілого, водій іномарки зачепив його транспортний засіб.

"Під час з'ясування стосунків один з них дістав з автомобіля пістолет, попередньо - пневматичний, і вистрілив йому в груди. Після цього чоловіки сіли в авто і зникли", - йдеться в повідомленні.

Поранений звернувся в районну лікарню. Медики повідомили про поранення в поліцію. Загрози життю постраждалої немає. Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі невідомий обстріляв групу людей.