На Закарпатті конфлікт водіїв завершився стріляниною

20:31, 30 листопада 2017
Інциденти
696

Між потерпілим, жителем села Середнє Водяне, і групою чоловіків виник конфлікт через те, що вони не змогли розминутися на вузькій дорозі.

поліція Закарпатській області

На Закарпатті поліція затримала неповнолітнього, який під час сварки поранив 23-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Між потерпілим, жителем села Середнє Водяне, і групою чоловіків виник конфлікт через те, що вони не змогли розминутися на вузькій дорозі. На думку потерпілого, водій іномарки зачепив його транспортний засіб.

поліція Закарпатській області

"Під час з'ясування стосунків один з них дістав з автомобіля пістолет, попередньо - пневматичний, і вистрілив йому в груди. Після цього чоловіки сіли в авто і зникли", - йдеться в повідомленні.

Поранений звернувся в районну лікарню. Медики повідомили про поранення в поліцію. Загрози життю постраждалої немає. Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі невідомий обстріляв групу людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина на Закарпатті