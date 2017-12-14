У Львові на дівчину впала частина балкону

У Львові на перехожу впала частина балкону. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

"14 грудня об 11:50 на станцію швидкої медичної допомоги міста Львова надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка, 4а, внаслідок падіння фрагменту балкону була травмована дівчина, 1999 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Потерпілу бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку було доставлено до лікарні.

Після інциденту з баокону усунуть усі навислі елементи, які можуть бути небезпечними. Також наступного року розглядатимуть можливість проведення ремонту балкону, оскільки будинок є пам’яткою архітектури.

Раніше у квартирі у Львові стався вибух газу.