У Сумах чоловік влаштував стрілянину біля магазину, є постраждалі

В Сумах вночі на вулиці Привокзальній поблизу одного з магазинів сталася стрілянина.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

"Патрулюючи вулицю, біля одного з магазинів, інспектори помітили групу громадян, які спілкувалися на дуже підвищених тонах. Правоохоронці зупинилися і попрямували до громадян, щоб попередити, ймовірно, подальшу бійку. У цей момент з намету, поблизу магазину, вибігли двоє чоловіків, один з яких намагався кинути в іншого стільцем", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські скомандували усім зупинитися, але в цей момент один з чоловіків кинувся бігти, а громадянин зі стільцем в руках розповів, що втікач щойно стріляв у нього і його товариша.

Після цього інспектори почали переслідування зловмисника і затримали його.

За попередніми даними, в магазині між затриманим і компанією людей виник конфлікт, який закінчився чотирма пострілами з предмета, схожого на пістолет.

В результаті стрілянини 31-річний та 49-річний чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства з застосуванням зброї, слідчі встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, в Запоріжжі посеред вулиці розстріляли впритул бізнесмена.