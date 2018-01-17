Через халатність п'яних медиків "швидкої" в Одесі помер чоловік

Вчора біля залізничного вокзалу Одеси поліція виявила чоловіка, який поводив себе неадекватно. Пійшовши до нього правоохоронець з'ясував, що чоловік погано себе почуває, та викликав йому "швидку". Проте приїхавши на виклик, лікарі не надали потрібної допомоги, внаслідок чого чоловік помер.

Як пише на своїй сторінці у Facebook радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, поліцейський неодноразово підходив до медиків та просив надати допомогу чоловікові. Як виявилося пізніше, бригада медиків перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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"Під час спілкування поліцейські звернули увагу на неадекватну поведінку бригади швидкої допомоги та запах алкоголю, бригада застосовувала нецензурну лайку, намагались палити цигарки в громадському місці та кареті швидкої, врешті решт, поліцейські зробили висновок що медики просто п'яні, крім того не реагували на зауваження правоохоронців, відмовлялись виконувати законні вимоги поліцейських, штовхались та ображали їх, певно надивившись деяких відео-роликів "активістів" та надихнувшись цим прикладом почали "качати права", - пише Форостяк.

Після примусового обстеження на алкотестері виявилося, що з трьох членів бригади тільки водій карети "швидкої" був тверезий. У фельдшера в крові виявили 2,2 проміле, доктор також був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Для затримання дебоширів довелося використовувати кайданки.

За хуліганство та супротив поліції на доктора та фельдшера були складені адміністративні протоколи за ст. 173, 185 та ч.1 ст. 179 КУпАП. Наразі вирішується питання про притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ненадання необхідної допомоги особі в безпорадному стані (ст.136 ККУ).

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