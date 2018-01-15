"Хірург лика не в'яже": під Києвом п'яний лікар приймав дітей - соцмережі (відео)

В обласній дитячій лікарні у Боярці хірург перебував у нетверезому стані на робочому місці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Родіков, який привіз до медустанови свою доньку.

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"У молодшої Анастасії захворів живіт, блювота, температура. Привезли в Київську обласну дитячу лікарню в м. Боярка. А там святкують на повну – святкують старий новий рік. Хірург лика не в'яже. П'яний у драбадан. Йому, мовляв, не симптоми потрібні, а йому, бачте, потрібно встановити контакт з дитиною", - йдеться у його повідомленні.

На гучний скандал відреагували у в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. "Мені вчора одразу ж телефонували від Уляни Супрун. Думаю, там уже знають", - розповів Родіков.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року критичних постраждалих у результаті ДТП у Борисполі в ЦРЛ приймав дуже п'яний лікар з 1,7 проміле алкоголю в крові.