На Житомирщині в пожежі загинули літня жінка та її син (фото)

О 10:30 пожежа була ліквідована. Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюються правоохоронцями.

У місті Баранівка на Житомирщині в пожежі загинули 93-річна жінка та її син.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Зазначається, що 11 лютого о 05:02 до Служби порятунку ”101” надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Баранівка.

На місці події з’ясувалося, що дерев’яна оселя повністю охоплена вогнем. Сусіди, які викликали рятувальників, повідомили, що в будинку повинні знаходитися хвора літня жінка та її син. Також вони розповіли, що господиня прикута до ліжка і не може самостійно пересуватися.

Згідно з повідомленням, висока температура та сильне задимлення не давали змоги бійцям ДСНС зайти всередину. Тому вогнеборці розпочали гасіння через вікна. О 06:00 пожежу вдалося локалізувати.

”В одній із житлових кімнат, на підлозі, фахівці ДСНС виявили тіло загиблого 63-річного чоловіка. Трохи згодом, під час розбирання конструкцій даху, який впав у середину оселі, у тій же кімнаті рятувальники виявили тіло 93-річної власниці”, - йдеться у повідомленні.

О 10:30 пожежа була ліквідована. Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюються правоохоронцями.