У Маріуполі автомобіль зіткнувся маршруткою - одна людина загинула, є постраждалі (відео)
11:03, 14 лютого 2018Інциденти
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Обставини трагедії та стан потерпілих встановлюються, на місці працює поліція.
У Маріуполі сталася масштабна ДТП / prm
Поліція встановлює причини дорожньо-транспортної пригоди в Маріуполі, внаслідок якої одна людина загинула та 8 постраждали.
Читайте такожЖахлива ДТП на Кіровоградщині: внаслідок зіткнення з вантажівкою загинуло троє людей (фото)Про це йдеться у повідомленні на сайті управління Національної поліції України в Донецькій області.
Близько 8.30 в Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля "Чері" та маршрутного таксі. "У легковику загинув пасажир, ще дві особи травмовані. Також тілесні ушкодження отримали 6 людей у маршрутці", - повідомили в поліції.
Обставини події та стан потерпілих встановлюються. На місці працює поліція.
21 січня повідомлялось про ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані був госпіталізований.
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