У Маріуполі автомобіль зіткнувся маршруткою - одна людина загинула, є постраждалі (відео)

11:03, 14 лютого 2018
Інциденти
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У Маріуполі сталася масштабна ДТП / prm

Читайте такожЖахлива ДТП на Кіровоградщині: внаслідок зіткнення з вантажівкою загинуло троє людей (фото)Про це йдеться у повідомленні на сайті управління Національної поліції України в Донецькій області.

Близько 8.30 в Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля "Чері" та маршрутного таксі. "У легковику загинув пасажир, ще дві особи травмовані. Також тілесні ушкодження отримали 6 людей у маршрутці", - повідомили в поліції.

Обставини події та стан потерпілих встановлюються. На місці працює поліція.

21 січня повідомлялось про ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані був госпіталізований.

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Теги: #ДТП#Маріуполь