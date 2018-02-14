У Маріуполі автомобіль зіткнувся маршруткою - одна людина загинула, є постраждалі (відео)

Обставини трагедії та стан потерпілих встановлюються, на місці працює поліція.

Поліція встановлює причини дорожньо-транспортної пригоди в Маріуполі, внаслідок якої одна людина загинула та 8 постраждали.

Читайте такожЖахлива ДТП на Кіровоградщині: внаслідок зіткнення з вантажівкою загинуло троє людей (фото)Про це йдеться у повідомленні на сайті управління Національної поліції України в Донецькій області.

Близько 8.30 в Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля "Чері" та маршрутного таксі. "У легковику загинув пасажир, ще дві особи травмовані. Також тілесні ушкодження отримали 6 людей у маршрутці", - повідомили в поліції.

Обставини події та стан потерпілих встановлюються. На місці працює поліція.

21 січня повідомлялось про ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані був госпіталізований.