ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані госпіталізований (фото)
20:37, 21 січня 2017Інциденти
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У Маріуполі в результаті ДТП за участю двох військовослужбовців Збройних сил України один з бійців загинув на місці, другого у важкому стані перебуває в лікарні.
Водій автомобіля не впорався з керуванням / mariupol.tv
Про це ввечері 21 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
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"В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.
Фото: Мариуполь.TV
В результаті зіткнення авто порвало на частини, пише місцеве видання mariupol.tv.
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