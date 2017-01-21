ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані госпіталізований (фото)

20:37, 21 січня 2017
Інциденти
1457 1

У Маріуполі в результаті ДТП за участю двох військовослужбовців Збройних сил України один з бійців загинув на місці, другого у важкому стані перебуває в лікарні.

mariupol.tv

Про це ввечері 21 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Читайте такожНа Одещині за участь в АТО жорстоко побили бійця "Правого сектору"

"В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.

Фото: Мариуполь.TV

В результаті зіткнення авто порвало на частини, пише місцеве видання mariupol.tv.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter