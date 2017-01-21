ДТП з військовими в Маріуполі: один загинув, другий у важкому стані госпіталізований (фото)

Про це ввечері 21 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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"В результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням. Розслідування причин та обставин ДТП триває.

В результаті зіткнення авто порвало на частини, пише місцеве видання mariupol.tv.