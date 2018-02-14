Офіс угорської спілки в Ужгороді підпалили праворадикальні прибічники політики Путіна з ЄС - Москаль

Злочинцями виявилися представники праворадикальної організації з ЄС, члени якої воювали на Донбасі на стороні "ЛДНР".

Правоохоронні органи встановили осіб, котрі в ніч на 4 лютого намагалися підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» (ТУКЗ) поблизу Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

Про це на брифінгу у присутності керівництва Генконсульства та ТУКЗ заявив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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Як з'ясували правоохоронці, злочинцями виявилися двоє громадян однієї з країн Євросоюзу. Якої саме - не уточнюється, але зазначається, що не Угорщини. Зловмисники були членами праворадикальної організації, яка "сповідує" політику Путіна та члени якої брали учать у боях в зоні АТО на стороні "ЛДНР".

"Злочинці – іноземці, це двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу. Одразу можу сказати, що це не громадяни Угорщини. Члени цієї організації брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», вони сповідують ідеологію панславізму під егідою Росії, підтримують політику Путіна й тісно контактують із російськими правими Лімонова... Таким чином констатуємо, що розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті на Закарпатті намагалася третя сторона, яка діє явно в інтересах Росії. Відповідально заявляю, що ці спроби жодним чином не вплинуть на дружні взаємини українців та угорців, а також представників інших національностей, що проживають на Закарпатті", - заявив Москаль.

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Він зазначив, що правоохоронці встановили злочинців за допомогою записів з камер відеоспостереження на ПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною. Наразі відомо паспортні данні злочинців, де вони проживали, та подробиці скоєння злочину.

"В ніч на 4 лютого вони здійснили дві спроби підпалу офісу ТУКЗ. Спочатку після 1-ї ночі (при цьому один зі злочинців знімав підпал на смартфон, очевидно, для звіту). Залишившись незадоволеними наслідками, після 4-ї ночі вони зробили ще одну спробу підпалу. А вранці виїхали з України через той же ПП "Ужгород", - додав губернатор.

Москаль заначив, що зловмисникам буде заочно повідомлено про підозру, після чого їх оголосять у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю. Завдяки тому, що вікно було подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає.