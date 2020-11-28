Адміністрація ринку підозрює підпал.

У ніч на 28 листопада на харківському ринку «Барабашово» сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив 25 павільйонів, проте 85 ДСНС вдалося врятувати.

Про це інформує прес-служба рятувальників.

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Вогонь у 20 павільйонах виявили охоронці, вони й зателефонували пожежникам.

Пожежу на площі 1000 квадратних метрів гасили чотири відділення служби. Через підвищення рівня небезпеки на допомогу вирушило підкріплення.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Постраждалих немає, оскільки на момент загоряння ринок був зачинений. Поширення вогню зупинили після 4 ранку. Зараз рятувальники продовжують гасити осередки тління.

Водночас у прес-службі ТЦ «Барабашово» кажуть, що підприємці підозрюють підпал.

Це не перша пожежа на ринку. Таке ж сталося, наприклад, у квітні 2020 року. З «Барабашово» пов'язано безліч скандалів і конфліктів. У лютому там сталася велика сутичка, в якій брали участь близько сотні чоловік. 56 затриманим правоохоронці оголосили про підозру.

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Автор: УНІАН