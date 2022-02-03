У Нацгвардії розповіли про 11 випадків самогубств серед строковиків за останні 4 роки.

Після історій про "дідівщину" у частині 3021 Нацгвардії в Дніпрі, де минулого тижня Артемій Рябчук розстріляв людей, рідні розповідають про підозрілі смерті своїх дітей у різних військових частинах.

Батьки строковиків розповіли про вбивства, які слідство називає самогубствами. А в Нацгвардії запевняють, що батьки просто не приймають смерті своїх дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

Одна з історії - 24-річного нацгвардійця Ігоря Гагіна, який служив у Павлограді. Він помер у 2018 році, версія слідства - самогубство. А от мати військового розповідає про те, що на носі сина було видно сліди від чобота, а на чолі - відбиток від приклада автомата. Лариса Гагіна каже, що перед загибеллю в Ігоря був конфлікт з офіцером, він нібито й приходив до сина перед смертельним пострілом. Ба більше, їм військовий капелан заборонив відкривати труну, та вони все одно це зробили.

У Нацгвардії розповіли про 11 випадків самогубств серед строковиків за останні 4 роки. Після бійні в Дніпрі на "Південмаші" батьки шістьох з них звернулися до журналістів, адже впевнені, що їхніх дітей убили.

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Керівник служби психологічного забезпечення головного управління Нацгвардії В'ячеслав Олійник каже, що строковики справді наклали на себе руки - чи то через фінансові труднощі, чи то через проблеми в родині. У батьків - інші аргументи: вони запевняють, що таких проблем не було.

У четвер, 3 лютого, проходить мітинг батьків загиблих строковиків у Києві під ОП. Рідні померлих вимагають неупередженого слідства. На акції під назвою "Мітинг справедливості" протестують проти насильства в українській армії та Нацгвардії.

В акції беруть участь люди, чиї близькі постраждали від "дідівщини". Зокрема, це сім'ї, рідні яких загинули у військовій частині 3021, де служив Артемій Рябчук.

Розстріл солдатів на "Південмаші" у Дніпрі - що відомо

Вранці 27 січня у Дніпрі, на території "Південмашу", 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей та п'ятьох поранив. Він утік з місця злочину, та невдовзі був затриманий.

Наразі строковику повідомили про підозру за статтями про умисне убивство, дезертирство, викрадення зброє та боєприпасів. Рябчук перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Слідство розглядає кілька версій бійні, зокрема, нестатутні відносини.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

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