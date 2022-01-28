Прощання із загиблими відбудеться 29 січня у Палаці культури машинобудівників.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголошено днями жалоби за п’ятьма загиблими внаслідок стрілянини 27 січня на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".

Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Згідно з розпорядженням, перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів, приспустять державні стяги з жалобними стрічками.

Прощання із загиблими відбудеться 29 січня у Палаці культури машинобудівників.

27 січня близько 4 години в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Проте згодом був затриманий правоохоронцями в м. Підгороднє Дніпропетровської області.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

ЗМІ раніше писали, що жителі села Броска, звідки родом солдат Артемій Рябчук, вражені трагедією. Місцеві позитивно характеризують хлопця, але зазначають, що він уникав спілкування з однолітками.

Декілька років тому хлопець пережив особисту трагедію – на його очах потонув друг.

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