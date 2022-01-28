Підозрюваний втрутився у конфлікт, щоб розборонити опонентів.

У командуванні Національної гвардії України підтвердили факт бійки між двома солдатами підрозділу, у якому 27 січня Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох осіб. Конфлікт трапився три тижні тому.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Микола Балан, який подав у відставку через стрілянину на "Південмаші", передає "Укрінформ".

За словами Балана, про бійку між солдатами Рябчук повідомляв командиру свого взводу. Підозрюваний втрутився у конфлікт військовослужбовців, щоб розборонити їх.

"Ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями, в який нині затриманий втрутився, щоб розборонити. Про це він доповідав командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося", – сказав він.

Водночас солдати, яких опитували після інциденту, заперечили факти булінгу та "дідівщини" щодо Рябчука.

"Віч-на-віч розмовляли, зокрема із солдатами, які щойно прибули і склали присягу, але і вони ніяких заяв про неналежні відносини не робили", – сказав Балан.

Командувач НГУ також додав, що слідів знущання чи побиття солдатів у щоденних медичних оглядах зафіксовано не було.

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Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

Станом на 10:00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що підозрюваного затримали. В ДБР повідомили, що Рябчук здався добровільно. Він попросив викликати правоохоронців незнайому жінку.

Читайте такожМатір вбитого у кривавій бійні в Дніпрі військового: "Я не знаю, як далі буду жити"Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Життя ще двох поза загрозою.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

ЗМІ раніше писали, що жителі села Броска, звідки родом солдатів Артемій Рябчук, вражені трагедією. Місцеві позитивно характеризують хлопця, але зазначають, що він уникав спілкування з однолітками.

Декілька років тому хлопець пережив особисту трагедію – на його очах потонув друг.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка досліджує першопричини трагедії у Дніпрі.

Сьогодні підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

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