Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Його поранено.

Затриманий силовиками чоловік, який у Чернівцях застрелив 22-річну поліцейську Таїсію Татарин та поранив її колегу, помер.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

"Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських. На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника – вогнепальне поранення, його госпіталізовано", - заявив він.

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Клименко розповів, що під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь.

"Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - додав він.

ОНОВЛЕНО 15:03. Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області, уточнив Клименко.

Смертельна стрілянина у Чернівцях - що відомо

3 жовтня у Чернівцях екіпаж поліцейських у складі Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх.

У поліції повідомили, що до них надійшла інформація про чоловіка, який біля школи показував статеві органи дітям.

Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника госпіталізували.

Правоохоронці розпочали пошук злочинця.

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