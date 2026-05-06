РФ переходить від дешевої робочої сили до створення професійних мереж саботажу в Європі

Довгостроковою метою РФ залишається розпад євроатлантичних структур.

РФ переходить від вербування окремих осіб до створення "професійних" мереж для проведення кампанії саботажу та інших атак по всій Європі. Про це йдеться у звіті Служби внутрішньої безпеки Польщі, передає The Independent.

За даними звіту, Росія наразі відходить від використання таких дешевих одноразових вербувальників на користь більш "професійних" операцій, залучаючи мережі організованої злочинності.

У службі зазначили, що за останні два роки Польща провела стільки ж розслідувань шпигунства, скільки за попередні 30 років, наголосивши, що було заарештовано 62 особи.

"Ці шпигунські дії є частиною неоголошеної війни Росії із західним світом, в якій російська розвідка дедалі частіше використовує методи, типові для спеціальних сил (розвідка та диверсії)", - додали у повідомленні.

У службі підкреслили, що у 2024 та 2025 роках було розпочато 69 розслідувань щодо шпигунства, що дорівнює загальній кількості розслідувань за період з 1991 по 2023 рік.

"Довгостроковою метою Російської Федерації залишається розпад євроатлантичних структур, ізоляція окремих країн та їхня внутрішня соціально-політична й економічна дестабілізація", - йдеться у звіті.

Попри те, що головним обʼєктом уваги РФ була Польща, частина шпигунської діяльності також здійснювалася за вказівкою білоруських спецслужб, які "тісно співпрацюють" з Москвою, а також Китаю.

У звіті зауважили, що у 2024-2025 роках Росія зробила більший акцент на створенні "складних диверсійних осередків", спираючись на "закриті структури організованої злочинності".

"Росіяни віддають перевагу особам, які мають досвід роботи в правоохоронних органах (наприклад, колишнім військовим, поліцейським, найманцям з "Групи Вагнера")", - йдеться у повідомленні.

Також російські служби активізували навчання, що проводяться на території самої Росії, спрямовані на "професійну підготовку агентів до терористичної діяльності".

Диверсії РФ у Європі - що відомо

Як писав УНІАН, Росія готувала вбивства і диверсії в ЄС. Нещодавно правоохоронці перешкодили вбивству в Литві громадського діяча з РФ, який отримав політичний притулок, а також людини, яка відома підтримкою України.

"Учасники групи здійснювали тривале приховане спостереження за двома особами - громадським діячем із РФ, який після виїзду з країни отримав політичний притулок у Литві, та громадянином Литви, відомим підтримкою України. Збирали детальні відомості про місце проживання, маршрути пересування, розпорядок дня та інші дані, необхідні для підготовки нападу", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Також The Guardian писав, що РФ здійснює диверсії в Україні, а згодом повторює їх в країнах Європи. Зокрема показовим прикладом став випадок у Бучі, де 21-річний місцевий житель був завербований російськими спецслужбами через онлайн-чат у відеогрі та месенджер Telegram.

