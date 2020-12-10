Авто на великій швидкості влетіло у стовп.

У столиці сталася смертельна ДТП, яку влаштував водій орендованого авто.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Люта жесть на Індустріальному. Водій каршерінгової автівки GetmanCar мчав по Вадима Гетьмана (зі сторони станції метро Шулявська) на автомобілі Ravon і, не впоравшись із кермуванням, поблизу з Індустріальним шляхопроводом на шаленій швидкості в‘їхав у стовп. На жаль, у ДТП загинуло дві особи", - йдеться у повідомленні.

На місце аварії прибули правоохоронці для з'ясування її обставин.

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Автор: Юрій Годован