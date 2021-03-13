В аварії обійшлося без травмованих.

Водійка BMW врізалася на Жилянській в Києві у чотири припарковані автомобілі.

Про це пише Київ оперативний.

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Зазначається, що транспорт рухався на великій швидкості.

«Очевидці кажуть, що після аварії жінка намагалася втекти, але заднє колесо її автівки було проти того, щоб кудись їхати», – йдеться у повідомленні.

Після експрес-тесту на алкоголь драгер встановив 0,89 проміле.

В аварії обійшлося без травмованих.

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Автор: Яна Ставська