ДТП у Києві - п'яна жінка розтрощила чотири автівки: / відео Скріншот
Водійка BMW врізалася на Жилянській в Києві у чотири припарковані автомобілі.
Про це пише Київ оперативний.
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Зазначається, що транспорт рухався на великій швидкості.
«Очевидці кажуть, що після аварії жінка намагалася втекти, але заднє колесо її автівки було проти того, щоб кудись їхати», – йдеться у повідомленні.
Після експрес-тесту на алкоголь драгер встановив 0,89 проміле.
В аварії обійшлося без травмованих.
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