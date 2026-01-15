США захопили ще один нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, - Reuters

Це вже шосте судно, яке перевозило венесуельську нафту.

Сполучені Штати Америки захопили ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою. Як повідомило агентство Reuters про це заявили офіційні особи США у четвер напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.

Зазначається, що це вже шосте судно, яке перевозило венесуельську нафту. Посадовці, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що захоплення відбулося в Карибському басейні.

Південне командування збройних сил США підтвердило операцію, заявивши, що американські війська затримали моторний танкер "Veronica" "без інцидентів". Там також зазначили, що "Veronica" "діяла всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, в Карибському басейні".

Відео дня

"Єдина нафта, яка вивозитиметься з Венесуели, буде нафтою, яка буде належним чином та законно скоординована", – йдеться у заяві Південного командування.

Захоплення танкерів "тіньового флоту": останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 січня берегова охорона США висадилася на нафтовий танкер Olina в Карибському морі, який перебуває під американськими санкціями. США захопили танкер біля берегів острова Тринідад, тобто зовсім поруч з Венесуелою.

Судно, яке раніше мало назву Minerva M, в минулому потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимору, і востаннє він передавав своє місцезнаходження в середині листопада недалеко від узбережжя Венесуели. За даними сервісу глобального відстеження суден Marine Traffic, танкер ходить під фальшивим прапором.

Вас також можуть зацікавити новини: