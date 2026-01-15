Підкуп депутатів: яку вимагатимуть застави для Тимошенко

Планується, що завтра суд розглянуте клопотання про застосування запобіжного заходу до Тимошенко.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд застосувати до лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень. Про це УНІАН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

"Йдеться про 50 мільйонів гривень застави плюс обов’язки", - зазначила вона. При цьому додала, завтра, 16 січня, має бути засідання суду з цього приводу.

В пресслужбі Вищого антикорупційного суду повідомили, що 16 січня буде розглянуте клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції ВР.

"Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні ВАКС", - сказано в повідомленні.

Підозра Тимошенко - деталі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в НАБУ зазначили, що керівниці депутатської фракції повідомлено про підозру. При цьому прізвище Юлії Тимошенко не називається, але у ВР тільки одна жінка очолює фракцію чи групу.

Підозра у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. В НАБУ зазначають, що кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Зазначали, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.

