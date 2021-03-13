Пасажири авто дістали травми через те, що не скористалися ременями безпеки.

У Дніпровському районі Києві ввечері в п'ятницю сталася ДТП - легковик, виїхавши на зупинку громадського транспорту, ледь не потрапив у підземний перехід.

Про це повідомляється на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook.

Водій, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням. Після виїзду на тротуар авто протаранило огорожу переходу та ледь не заїхало в нього.

"Тяжкі отримав водій таксі, також травми обличчя отримала його пасажирка, що знаходилась на задньому сидінні. Попередньо, обидва не скористались пасками безпеки. Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован