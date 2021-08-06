48-річній жінці, яка наїхала на 28-річну мешканку Києва, загрожує до трьох років обмеження волі.

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру екс-главі санепідслужби Києва, яка на автомобілі Nissan Juke переїхала мешканку Києва Наталію Дику. У той момент жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

В рамках розпочатого кримінального провадження була проведена комплексна судово-медична експертиза, яка визначила, що внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

"Ми встановили, що водійка автомобіля "Ніссан", 1947 року народження, під час зміни напрямку руху на перехресті здійснила наїзд на 28-річну дівчину, яка у цей час переходила дорогу по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Проведена автотехнічна експертиза підтвердила, що винуватцем автопригоди є водійка", - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Ігор Чобот.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує покарання від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу, виправні роботи на строк до двох років, арешт до шести місяців або до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Досудове розслідування триває.

ДТП за участю екс-глави СЕС Києва: що відомо

Подія сталася першого травня поточного року на вулиці Саксаганського, що у Голосіївському районі столиці.

Внаслідок автопригоди мешканка Києва Наталія Дика отримала травми середньої тяжкості.

За її словами, винуватицею ДТП виявилася колишня глава СЕС Києва, а тепер Шевченківського району Ірина Козлова, яка нібито зв'язалася з нею тільки на 16-й день з моменту аварії.

За словами Козлової, жінка не надала ніякої фінансової допомоги їй, бо "сума фінансової компенсації для неї не підйомна і нехай її визначає суд".

Автор: Денис Прядко