Тараканівський форт можуть закрити для туристів: у чому причина

Через нещодавнє руйнування частини пам’ятки, вона може становити небезпеку для відвідувачів.

Тараканівський форт на Рівненщині планують закрити для відвідувачів з метою проведення протиаварійних робіт через нещодавній обвал частини кам’яної споруди.

Так, Рівненська обласна військова адміністрація просить Міністерство оборони України, на балансі якого перебуває форт, терміново закрити до нього доступ відвідувачів та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури України – внести об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це Інтерфакс-Україна повідомили в ОВА.

В адміністрації зазначили, що питання подальшої експлуатації та консервації об’єкту буде вирішуватись після ухвалення відповідного урядового рішення.

Відео дня

Згідно з наданою ОВА інформацією, форт в Тараканові є власністю Міноборони та перебуває на балансі квартино-експлуатаційного відділу ЗСУ. Зокрема, до складу військового містечка №13 входить будівля №1-Тараканівський форт, яка розташована на земельній ділянці площею 63,9 га.

Також повідомляється, що раніше ОВА зверталася до Міноборони стосовно передачі об’єкта у спільну власність територіальних громад. Однак у міністерстві запропонували розділити земельну ділянку та передати лише її частину.

Окрім того, в ОВА додали, що у стратегії розвитку Рівненської області до 2027 року не передбачено фінансування туристичного розвитку Тараканівського форту.

Що відомо про Тараканівський форт

Тараканівський форт – архітектурна пам’ятка 19 століття, яка розташовується поблизу села Тараканів Дубенського району Рівненської області. Це унікальна споруда часів Першої світової війни. Побудована Російською імперією для захисту залізниці Львів-Київ.

Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Ззовні він оточений глибоким ровом із земляними валами, укріпленими потужними стінами. В центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи, прокладені під другим земляним валом. Там розташовувались житлові, складські та господарські приміщення для артилерійської роти та штаб коменданта форту. Периметр форту складений зі 105 так званих безпечних казематів і, щоб до них потрапити, треба було подолати подвійну лінію оборонних рубежів. Форт мав численний гарнізон (у казематах форту могло розміщатися 800 осіб) та був оснащений далекобійними гарматами великого калібру.

Форт був ідеальним місцем для відпочинку для любителів пригод. Там також знімали українське дитяче фентезі "Джура-Королевич" та фільм "Поводир".

Споруда вже кілька років перебуває в аварійному стані. 13 квітня стало відомо про обвал частини Тараканівського форту – там відбулася руйнація частини центральної казарми.

