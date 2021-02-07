Громадянин Кувейту летів до Стамбула.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" митники вилучили у громадянина Кувейту дві валізи з медичним препаратом, який має наркотичний ефект, на суму майже два мільйони гривень.

Про це повідомляється на сторінці Київської митниці у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожВ Одесі затримали п'ятьох зловмисників, які збували великі партії підробленої валюти (фото)Митники оглянули багаж та ручну поклажу 39-річного громадянина Кувейту, який летів до Туреччини. Дві валізи були щільно заповнені загалом 10,8 тисячами блістерів (по 14 капсул в кожному) медичного препарату "Лірика" (прегабалін) ТМ "Pfizer".

Зазначається, що в медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при лікування від деяких хронічних хвороб. Наркозалежні використовують препарат через його протисудомний ефект – він допомагає позбавитися від "ломки".

Вказаний препарат відпускається лише за рецептом. Звідки іноземець взяв таку кількість препарату, буде з’ясовуватись, йдеться у повідомленні.

Митники вилучили 151,2 тисячі пігулок препарату, вартість яких, за відкритою інформацією з мережі Інтернет, становить близько 2 млн гривень.

Стосовно іноземця складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

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Автор: Інна Андаліцька