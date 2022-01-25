Свідки стверджують, що підозрювані перебували під дією наркотиків і алкоголю.

Моторошне вбивство сталося в Кам'янській Слободі. Двоє місцевих чоловіків жорстоко розправилися з 22-річним Олексієм Морозовим.

Про це повідомляє Суспільне.

Трагедія сталася в ніч на 18 січня в будинку місцевої мешканки Тетяни Ворошило, куди загиблий прийшов зі своєю дівчиною в гості.

Вночі в будинок почали ломитися двоє чоловіків, які шукали Олексія. Вони вибили двері, увірвалися в будинок та напали на загиблого прямо на очах у свідків.

"Один топтався, стрибав по грудині та животу. Там кашу зробили. Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони вибили. Я теж це бачила", - розповіла господиня будинку, де сталася трагедія.

Читайте такожПили пиво й "ганяли" містом: скандальна блогерка потрапила у ДТП, збили чоловіка (відео)За словами свідка, нападники були під дією наркотиків і алкоголю.

"Матері моїй товкачку на голові розбили. А нас з вітчимом підперли", - пояснює Микола, чому не зупинили побиття.

Потерпілий помер у лікарні під ранок. Підозрюваних затримала того ж дня, але одного вже відпустили.

"Турбує те, що таке залишається без покарання. Нам ввечері страшно на вулицю виходити і дітей випускати. Чому одного закрили, а іншого відпустили, кажуть він проходить як свідок. Який свідок, якщо він був на місці злочину і бив теж", – розповіла місцева мешканка Ірина.

Читайте такожУ Кривому Розі прийомні батьки розчленували та спалили тіло доньки: суд виніс вирокЗа даними поліції, напередодні трагедії компанія молодих людей розпивала алкоголь. Під час посиденьок раптово спалахнув конфлікт, в ході якого один з них завдав іншому удари по голові табуреткою. Правоохоронці зазначають, що отримані в результаті травми і спричинили смерть потерпілого.

"Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство, що карається позбавленням волі строком від 7 до 15 років", - розповіла представник поліції Наталія Слабеняк.

Як раніше повідомляв УНІАН, автомобіль Honda Accord з тілом виявили в Харкові близько 14:30 по вулиці Ігоря Муратова. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи. Загиблий вважався зниклим безвісти.

Вас також можуть зацікавити новини: