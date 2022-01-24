Правоохоронці розслідують смерть чоловіка як вбивство.

Тіло чоловіка виявили в авто на одній з вулиць Харків. Загиблий вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Автомобіль Honda Accord з тілом виявили близько 14:30 по вулиці Ігоря Муратова. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи.

Правоохоронці внесли відомості про подію до ЄРДР за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України

Місцеве видання Newsroom повідомляє, що чоловіка застрелили. Зазначається, що востаннє його бачили живим 18 січня. За непідтвердженими даними він нібито обдурив когось на 640 тисяч гривень. Загиблим виявився 39-річний Степан Ісаков.

Як раніше повідомляв УНІАН, в районі села Нерубайське, недалеко від траси Одеса-Київ, знайшли автомобіль Volkswagen. В салоні, на водійському сидінні, був мертвий чоловік, у якого були порізані вени. Поруч лежали закривавлені ножиці. Як з'ясувалося, загиблий-житель міста Болград (Одеська обл.) Дмитро Кукол, 1980 р. н.

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