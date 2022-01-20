Вони зізналися у вбивстві 48-річної жінки, яке вчинили у вересні минулого року.

У Запорізькій області один із підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика зізнався, що у вересні 2021 року позбавив життя 48-річну жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

"В ході досудового розслідування один з підозрюваних зізнався у скоєнні ще одного особливо тяжкого злочину. За його показами, 24 вересня 2021 року на ґрунті виниклих неприязних відносин вони викрали жительку Якимівського району, 1973 року народження, та спричинили їй смертельні травми. З метою приховання злочину, одяг та особисті речі жертви спалили, а тіло кинули до річки Тащенак", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 19 січня тіло жінки, яка розшукувалась як безвісти зникла з вересня минулого року, дістали з водоймища між селами Радивонівка і Мирне та направили на проведення експертизи.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини") та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 ("умисне вбивство") Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області затримали двох раніше судимих чоловіків за підозрою у викраденні та вбивстві 11-річного хлопчика.

За даними слідства, у серпні 2021 року двоє чоловіків 25 та 45 років викрали хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж двох тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.

Чоловікам повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, незаконного позбавлення волі та викрадення людини, що спричинили тяжкі наслідки (п. п. 2, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України). Їх взяли під варту.