Президент заявив, що Україна ніколи не пробачить Росії злочини проти людей і людяності в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поїздка на Чернігівщину в понеділок, 3 квітня 2023 року, стала емоційно однією з найважчих під час відвідування земель, звільнених з-під російської окупації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. Він додав, що у Чернігівській області сьогодні з самого ранку було багато різних заходів, переговорів.

"Відвідали Ягідне – звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Російські солдати зробили у школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх мешканців села. Просто як живий щит. Із 3 по 30 березня минулого року в підвалі цієї школи окупанти утримували понад 300 людей. Звичайна сільська школа. Підвал менше, ніж 200 метрів. Люди старшого віку і зовсім малі діти, жінки і чоловіки", – сказав президент.

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Він зазначив, що найстаршій жінці було 93 роки, а наймолодшій дитині – менше півроку.

"Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. І не лише ми. У Кремля не вийде прикритися кріслом у Раді безпеки ООН, газовими трубами чи будь-чим ще. Законна та справедлива відповідальність за кожен скоєний на український землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах", – наголосив президент.

Трибунал для Росії

До основної групи щодо створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України вже входять 33 країни. Останньою до міжнародної коаліції приєдналася Австрія.

Створення спеціального трибуналу для переслідування росіян за злочин агресії проти України підтримали і у Вашингтоні. Проте в Штатах вважають, що найкращим варіантом стане гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України. При цьому, перспектив у створенні міжнародної інституції за підтримки ООН у Вашингтоні не бачать.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проти ідеї гібридного трибуналу для Путіна.

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