За попередніми даними, завдані релігійній установі збитки оцінюються у понад 10 тисяч гривень.

На Полтавщині поліція затримала підозрюваного у крадіжці з церкви Новогалещинської територіальної громади.

Читайте такожУ "Борисполі" затримали іноземця із двома валізами наркотичних медпрепаратівПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Про крадіжку речей і цінностей з Іоана-Богословської церкви до поліції повідомив староста Нової Галещини. За його словами, зникли гроші, харчові продукти та церковні вироби зі срібла.

Поліцейскі затримали 25-річного місцевого жителя, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловік нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва.

Слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За попередніми даними, завдані релігійній установі збитки оцінюються у понад 10 тисяч гривень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН