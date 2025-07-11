Зараз Майман перебуває в лікарні у важкому стані.

У Нідерландах було скоєно замах на колишнього скандального ветерана АТО Михайла Маймана.

Як пише Noordhollands Dagblad, подія відбулася в четвер близько 18-ї години в місті Зандам. По Майману випустили 6 куль, 3 з яких досягли цілі. Він зазнав поранень і був доправлений гелікоптером до лікарні у важкому стані.

Поліція виявила і вилучила на вулиці вогнепальну зброю та гільзи.

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За даними правоохоронців, стрілець після скоєного поїхав із місця події на гірському велосипеді.

"Відправлено повідомлення про пошук світлошкірого чоловіка в чорній кепці, чорній сорочці та коричневих шортах", - пише видання.

Михайло Майман - що про нього відомо

Михайло Майман - ветеран АТО, у березні 2022 року він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михаїла", що брало участь у звільненні населених пунктів регіону. За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його і в привласненні великих сум пожертвувань на українську армію.

Пізніше Майман втік з України після низки гучних історій із розкраданням гуманітарної допомоги та причетності до торгівлі забороненими речовинами.

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